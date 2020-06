Preußische „Puppen“ und Lenins Kopf

Lenins Kopf, zu sehen in der Zitadelle Spandau.

Die Statuen preußischer Herrscher, das Lenin-Denkmal der DDR: Einst wurden sie abgebaut und vergraben. Heute sind sie in der Zitadelle Spandau ausgestellt. Ein Beitrag zur Frage, was man mit unliebsam oder unerträglich gewordenen Denkmälern tun soll.

"Bis in die Puppen" seien sie aufgeblieben, sagen Berliner, wenn sie lang gefeiert haben. Der Ausdruck war ursprünglich nicht zeitlich, sondern örtlich gemeint: Wer im späten 18. Jahrhundert „bis in die Puppen“ spazierte, ging weit hinaus ins Grüne, in den riesigen Park namens Tiergarten, bis zum Großen Stern, wo um 1750 Sandsteinstatuen antiker Götter aufgestellt worden waren – die „Puppen", wie die Berliner despektierlich sagten. Durch Vandalismus und Erosion verfielen sie allmählich, ihre Reste wurden 1829 beseitigt. Ab 1895 ließ Kaiser Wilhelm II. andere Statuen im Tiergarten errichten: 32 marmorne Denkmäler brandenburgischer und preußischer Herrscher. Sie bildeten die Siegesallee, von den Berlinern bald „Puppenallee" genannt.