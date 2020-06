Andreas Herzog hört als Israel-Teamchef auf

Er wolle seinen Vertrag nicht verlängern, sagte Herzog am Mittwochabend im TV-Sender Sky.

Andreas Herzog beendet seine Tätigkeit als Teamchef von Israels

Fußball-Nationalmannschaft. Das hat Österreichs

Rekordinternationaler am Mittwochabend im Pay-TV-Sender Sky bekannt

gegeben. Er habe Willi Ruttensteiner, dem Sportdirektor des israelischen

Fußball-Verbandes, seine Entscheidung mitgeteilt. "Es ist einfach

viel zerstört worden durch Corona", begründete Herzog den Schritt,

seinen Vertrag nicht zu verlängern.

Ruttensteiner hatte den 51-Jährigen erst im Sommer 2018 nach Israel

geholt. In der EM-Qualifikation belegte er mit seiner Auswahl den

fünften Rang in der Österreich-Gruppe. Über das EM-Play-Off hat

Israel noch eine Chance auf eine Teilnahme an der ins kommende Jahr

verschobenen Europameisterschaft. Gegner im Herbst ist zunächst

Schottland. Herzog wird dann aber nicht mehr auf der Bank der

Israeli sitzen.

"Es ist so, dass ich seit Ende Mai ohne Vertrag bin und ich aus

meiner Warte nicht mehr bereit bin, den Vertrag zu verlängern",

sagte Herzog. Sein Kontrakt, der mit Ende der Qualifikation

ausgelaufen wäre, wurde aufgrund der unklaren Situation durch die

Corona-Pandemie zuletzt eingefroren. Im April hatte Herzog noch

positive Signale gesandt. Er wolle als Trainer der Israeli

weitermachen, sagte er damals.

„Schlechte Entwicklung“

Nun erfolgte eine Kehrtwende. "Ich habe eine wunderschöne Zeit

gehabt in Israel, aber man weiß ja auch jetzt noch nicht, wie es

weitergeht in den nächsten Wochen in Israel, wann die Spiele

stattfinden", meinte der Wiener. Mit der Auswahl habe er bei der

Arbeit extrem viel Spaß gehabt. In Israel sei eine Euphorie um das

Nationalteam entfacht worden. Die Entwicklung in den vergangenen

Monaten sei jedoch eine schlechte gewesen. "Es ist viel zerstört

worden, was wir uns vor Corona aufgebaut haben. Ich möchte mich

jetzt neu orientieren", meinte Österreichs Rekordinternationaler

(103 Länderspiele).

Herzog betreute Israel in insgesamt 16 Länderspielen. In der

EM-Qualifikation startete die Mannschaft stark, holte u.a. einen

4:2-Heimerfolg gegen Österreich. Am Ende der Kampagne standen aber

fünf Niederlagen in zehn Spielen bei nur drei Siegen zu Buche. Als

Ziel hatte Herzog im April angegeben, eines Tages in der deutschen

Bundesliga arbeiten zu wollen.