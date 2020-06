(c) Screenshot

Fehlende Gliedmaßen, Überbiss oder Aknenarben: Die Dreharbeiten in Auckland sollen mit „ungewöhnliche“ Statisten wiederaufgenommen werden.

Eine neuseeländische Castingagentur hat einen ungewöhnlichen Aufruf gestartet, um die Dreharbeiten für eine "Herr der Ringe"-Serie fortzusetzen. Die Agentur BGT sucht nach eigenen Angaben für die von Amazon produzierte Fantasy-Serie nach Statisten mit "Missbildungen".

Die Dreharbeiten zu der Serie sollen in Auckland zügig wieder aufgenommen werden, nachdem die Corona-Pandemie einen Produktionsstopp erzwungen hatte. Auf ihrer Facebook-Seite erklärte die Firma, dass die Agentur dazu "Leute mit flippigem Aussehen" braucht.

"Haben Sie einen Überbiss, Verbrennungen im Gesicht, lange dünne Gliedmaßen, tiefe Wangenknochen, Falten im Gesicht, Aknenarben, abstehende Ohren, knollige oder interessante Nasen, kleine Augen, große Augen, irgendwelche Missbildungen, dünne Gesichter, fehlende Gliedmaßen - sehen Sie ungewöhnlich aus?", heißt es in dem Posting auf Facebook.

Schwertkämpfer, Bogenschützen und Turner

Schon bei früheren Ausschreibungen für die geplante Serie wurde nach "haarigen Menschen" und "stämmigen, gemein aussehenden Bikern" gesucht sowie nach Darstellern mit roten Haaren und Statisten, die Sommersprossen oder Falten haben. Gefragt waren auch Menschen, die größer als 1,95 Meter oder kleiner als 1,45 Meter sind, ebenso wie Schwertkämpfer, Bogenschützen und Turner.

Berichten zufolge gibt Amazon mehr als ein Milliarde Dollar (885 Millionen Euro) für die Produktion der Serie aus - in der Hoffnung, einen ähnlich durchschlagenden Erfolg wie die Fantasy-Serie "Games of Thrones" zu landen.

Als Drehort wurde vergangenes Jahr Neuseeland ausgewählt. Die Produktion steht aber nicht mit Peter Jacksons "Herr der Ringe"- und "Hobbit"-Filmtrilogien in Verbindung, die ebenfalls in der Heimat des neuseeländischen Regisseurs gedreht wurden. Erwartet wird aber, dass die Serie Handlungsstränge aufgreift, die im Fantasy-Reich des Autors J.R.R. Tolkien über Mittelerde spielen - lange vor den Ereignissen, die in Jacksons Filmen dargestellt werden.

Die Ausstrahlung der Serie ist für nächstes Jahr geplant. Unklar ist jedoch, ob sich dieser Zeitplan durch den virusbedingten Produktionsstopp nicht doch verschiebt.

(APA/AFP)