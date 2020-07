Wer auf Krisen-Okkasionen gehofft hat, wird enttäuscht.

Das Thema internationale Ferienimmobilien schien in den vergangenen Wochen und Monaten unendlich weit entfernt. Geschlossene Grenzen machten Besichtigungen unmöglich, und Schreckensbilder aus den Lieblings-Reiseländern der Österreicher ließen den Gedanken an ein Haus am Meer unwirklich erscheinen. Glaubt man zumindest. Denn wer wirklich in eine Zweit-Immobilie investieren wollte, ließ sich auch durch die Pandemie nicht davon abhalten.