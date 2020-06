Der Wirecard-Krimi und die Folgen für Anleger

Es liest sich wie ein filmreifer Kriminalfall, der Bilanzskandal rund um den DAX-Konzern Wirecard: Zuerst trat der Geschäftsführer Markus Braun, ein Österreicher, relativ überraschend zurück, ein neuer Geschäftsführer rückte auf. Dann stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, 1,9 Milliarden Euro sind einfach verschwunden oder haben möglicherweise nie existiert. Markus Braun stellte sich den deutschen Behörden, kam auf Kaution in Höhe von 5 Millionen Euro frei. Wirecard meldete nun auch Insolvenz an.

In dieser Folge erzählt Gerhard Hofer, der Leiter des "Presse"-Wirtschaftsressorts von Hintergründen und Entwicklungen rund um Wirecard. Wilhelm Rasinger, der Präsident der Interessenvertretung für Anleger in Österreich sagt, worauf Wirecard-Anleger in Österreich jetzt achten sollten. Sehr viele österreichische Anleger scheint es aber ohnehin nicht zu geben.

Idee und Moderation: Anna Wallner: Schnitt: Georg Gfrerer.