100 Mio. für Radwege

Die Innenstadt soll verkehrsberuhigt werden.

Graz. Die Stadt Graz und das Land Steiermark werden zu gleichen Teilen bis 2030 rund 100 Millionen Euro in das Radwegenetz der Landeshauptstadt investieren. Dabei handelt es sich unter anderem um Radschnellwege an die Peripherie und Verbindungswege.



Zurzeit gibt es 120 Kilometer Radwege, bis 2030 könnten es dann ungefähr 320 Kilometer sein. „Letzten Endes geht es um Lebensqualität. Wir wollen nicht nur Österreichs Radhauptstadt werden, sondern mitspielen, wenn es um die Spitzenplätze unter den Radhauptstädten Europas geht. Warum jetzt? Es ist Zeit, und die Bürger fordern es ein“, sagte Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP).



Er führte weiters aus, dass die Radnetzstudie für den Kernballungsraum fertig sei. Es sei auch ein Auftrag an die Holding Graz ergangen zur Verknüpfung der zirka 800 Haltestellen der Grazer Linien im Stadtgebiet mit Radabstellplätzen. 20 Prozent der Wege erledigen die Grazer mit dem Rad. Da man in Zukunft auch auf Lastenräder setzen wolle, brauche man andere Breiten.



Von den zusätzlichen 200 Radwegkilometern bis 2030 sollen 50 km auf Radschnellwege und 50 km auf Verbindungswege entfallen. Dies soll auf 50 bzw. 20 Mio. Euro kommen. Geplant sind auch 100 Kilometer Zufahrtswege. Nagl: „So kommt man auch zu einer verkehrsberuhigten Innenstadt.“ (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2020)