Der Kampf um die Seele Polens

(c) via REUTERS (AGENCJA GAZETA)

Andrzej Duda lässt sich in der Provinz schon als Sieger feiern. Am Mittwoch empfing ihn Donald Trump im Weißen Haus.

Aus dem Solo des konservativen Amtsinhabers Duda ist ein Zweikampf geworden. Die Liberalen unter Trzaskowski holen auf. Es wird wohl eine Stichwahl nötig sein.

Warschau. Auf dem Rathausdach positionieren sich sieben Scharfschützen. Der zentrale Platz der beschaulichen 4300-Einwohner-Stadt Serock, 40 Kilometer nördlich von Warschau, füllt sich. Rund um die Bühne gruppieren sich Duda-Anhänger mit Plakaten, dazu Kinder mit Polen-Fähnchen. Ein Aktivist der Regierungspartei PiS peitscht Sprechchören ein: „Duda! Duda!“



Andrzej Duda trifft mit halbstündiger Verspätung mit seinem „Duda-Bus“ ein und lobt die Bewohner des Städtchens überschwänglich. Serock sei wichtig, um bereits in der ersten Runde am 28.Juni zu gewinnen, behauptet der Präsident und hebt zu einer Lobrede auf den PiS-Sozialstaat an. „Endlich haben wir einen gerechten Staat“, sagt Duda. „Ihr habt mich vor fünf Jahren im Wahlkampf um Hilfe gebeten, und ich habe euch geholfen“, sagt er.