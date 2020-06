Ex-Box-Weltmeister Roberto Durán mit Corona-Infektion im Spital

(c) APA/AFP/JOAQUIN SARMIENTO (JOAQUIN SARMIENTO)

Die 69-jährige Boxlegende zeigt aber nur leichte Erkältungssymptome.

Der frühere Box-Weltmeister Roberto Durán ist in seiner Heimat Panama positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei zur Beobachtung in einem Krankenhaus, teilte sein Sohn Robin Durán am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram mit.

Sein Vater hat demnach nur leichte Erkältungssymptome. Der zuständige Arzt habe gesagt, die Lungen des 69-Jährigen seien in Ordnung. Seit einem Autounfall in Argentinien im Jahr 2001 funktioniere eine von ihnen aber nicht mehr zu 100 Prozent.

Im selben Jahr hatte der "Hände aus Stein" genannte Boxer mit 50 Jahren seinen letzten Kampf bestritten. Durán wurde im Laufe seiner langen Karriere Weltmeister in vier Gewichtsklassen. Er gilt manchen als bester Leichtgewichtler aller Zeiten.

Panama erlebt derzeit, wie andere Länder Lateinamerikas auch, eine starke Ausbreitung des Coronavirus. Am Donnerstag wurden in dem mittelamerikanischen Staat mit rund vier Millionen Einwohnern erstmals innerhalb von 24 Stunden mehr als 1.000 neue Infektionen festgestellt. Insgesamt registrierten die Behörden dort bisher mehr als 29.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und 564 Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung.

(APA/dpa)