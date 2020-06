Siebenkämpferin Preiner arbeitet am Comeback

Verena Preiner verletzte sich beim Wandern am Sprunggelenk. Anfang August will sie wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen.

Die WM-Dritte Verena Preiner will am 1. August in Andorf wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Das kündigte die Siebenkämpferin am Freitag an. Die genaue Diagnose ihrer von einem Missgeschick Mitte des Monats beim Wandern erlittenen Verletzung ergab einen Bänder- und Sehneneinriss im rechten Sprunggelenk. Deshalb muss sie unter anderem auf das Antreten am Samstag in St. Pölten verzichten.

Statt in St. Pölten sitzt Verena Preiner am Wochenende am Rad-Ergometer, geht zur Wasser-Gymnastik-Einheiten und absolviert tägliche Therapieeinheiten. "Natürlich blutet mir ein bisschen das Herz, dass ich bis auf Weiteres auf Wettkämpfe verzichten muss", bekennt die Oberösterreicherin. Neues Ziel: "Dass ich am 1. August in Andorf wieder mit dabei bin."

Nächste Woche sollte leichtes Koordinationstraining möglich sein. "Aber wir werden sehr vorsichtig arbeiten. Wichtig ist, dass sich Verena behutsam ans Limit herantastet. Wir wollen vor Tokio 2021 keine weitere Verletzung riskieren", meint Coach Wolfgang Adler.

Ab sofort hat die WM-Bronzemedaillengewinnerin von Doha in der Handtasche immer ein Tape für den Knöchel mit dabei. Vorsicht ist oberstes Gebot.

(APA)