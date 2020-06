Moskauer Gericht hält Regiestar Serebrennikow für schuldig

Verkündung des Strafmaßes wird noch erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor sechs Jahre Haft beantragt.

Schwerer Schlag gegen die unabhängige Kulturszene in Russland: Ein Gericht in Moskau hat den russischen Regisseur Kirill Serebrennikow am Freitag schuldig gesprochen.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der bekannte Chef des Gogol-Zentrums Fördergelder in Millionenhöhe veruntreut habe. Es geht um 129 Millionen Rubel an Fördergeldern (umgerechnet 1,6 Millionen Euro), die ihm das Kulturministerium für das Projekt „Platforma“ in den Jahren 2011 bis 2014 zugesprochen hatte. In der Urteilsbegründung sprach die Richterin von einem „verbrecherischen Plan“ Serebrennikows. Er habe mit dem Vorsatz der privaten Bereicherung gehandelt.

Das genaue Strafmaß ist noch unbekannt. In Moskau dauert die Verlesung des Urteils in diesen Minuten an. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft beantragt. Der 50-Jährige solle zudem 800.000 Rubel (rund 10.300 Euro) Strafe zahlen. Mit Sererbrennikow sind drei weitere Mitarbeiter angeklagt. Sie sollen nach dem Willen der Anklagebehörde vier beziehungsweise fünf Jahre ins Gefängnis.

Der Regisseur beteuerte stets seine Unschuld. Mit dem Projekt „Platforma“ und später mit dem Gogol-Zentrum habe er zur Förderung des zeitgenössischen Theaters beitragen wollen, zur Freiheit der Kunst. Er habe keine unehrenhafte Schritte unternommen. Serebrennikow gestand ein, dass die Buchhaltung des Theaters schlecht geführt gewesen sei. In seiner letzten Verteidigungsrede vor Gericht sagte er: „Ich bereue nichts.“

Inszenierung in Wien für 2021 geplant

Das Verfahren steht international als politischer Schauprozess

gegen die liberale Kunstszene in Russland in der Kritik. Auch

Kanzlerin Angela Merkel sowie internationale Stars hatten sich für

den Filme- und Theatermacher eingesetzt. Der mit vielen Preisen

ausgezeichnete Regisseur hatte zuletzt im März in Abwesenheit für

das Deutsche Theater in Berlin das Stück "Decamerone" inszeniert. Im

April 2021 soll seine Inszenierung von Richard Wagners "Parsifal" in

der Wiener Staatsoper zu sehen sein.

Der Strafprozess wird von zahlreichen russischen und

internationalen Kulturschaffenden als Rachefeldzug

ultrakonservativer Kreise gegen den liberalen Künstler gesehen. Auch

die politisch einflussreiche russisch-orthodoxe Kirche stört sich an

seinen gesellschaftskritischen Projekten. Tausende prominente

Kulturschaffende in Russland forderten die Kulturministerin Olga

Ljubimowa auf, die Anschuldigungen gegen Serebrennikow und sein Team fallenzulassen. Offensichtlich ohne Erfolg.

Ein Fall mit vielen Wendungen

In dem sich lange hinziehenden Verfahren gab es immer wieder Wendungen. Der 50-Jährige wurde im Sommer 2017 wegen angeblicher Veruntreuung festgenommen. Im vergangenen April kam er nach mehr als eineinhalb Jahren im Hausarrest auf freien Fuß. Er durfte zwar arbeiten, aber die Stadt nicht verlassen.

Im September des Vorjahres atmete die Kulturschaffenden auf: Die bisherige Richterin gab den Fall wegen Widersprüchen und fehlender Details in der Anklage an die Generalstaatsanwaltschaft zurück. Kurz sah es nach Entspannung auf. Ein Gutachten hatte Serebrennikow zuvor entlastet. Doch die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein und setzte durch, dass ein anderes Gericht den Fall verhandelt. In einem neuen Gutachten war Serebrennikow wieder belastet worden.

(ag./som)