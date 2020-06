Verfahrensrichterin im Ibiza-U-Ausschuss wirft das Handtuch

"Die geht mir am Oasch", hatte Neos-Fraktionsführerin Krisper ins versehentlich noch aktivierte Mikrofon gesagt - bestritt aber, damit Ilse Huber gemeint zu haben. Letztere bezog die Äußerung dennoch auf sich.

Der Ibiza-U-Ausschuss verliert seine Verfahrensrichterin: Ilse Huber legt die Funktion zurück. Der Hintergrund, wie am Freitag aus der Parlamentsdirektion verlautet: Huber war von der Opposition mehrfach für ihre Arbeit im Untersuchungsausschuss kritisiert worden - etwa für ihre Auslegung des Entschlagungsrechts. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat eine Aussage von Neos-Mandatarin Stephanie Krisper, die Huber auf sich bezogen hat.

"Leider habe ich im Laufe der Sitzungen erleben müssen, dass hier unsachliche und persönliche Angriffe stattgefunden haben, die auch mich mit einbezogen haben", so Huber in einer schriftlichen Erklärung. Am gestrigen Verhandlungstag sei für sie "eine Grenze überschritten" worden. "Die höchst abfällige Äußerung einer Fraktionsführerin und der darauf folgende öffentliche Diskurs sind für mich ohne Beispiel. So etwas habe ich in meiner jahrzehntelangen Laufbahn als Richterin noch nie erlebt und so etwas hätte ich auch niemals erwartet", zeigte sich Huber, die vor ihrer Pensionierung Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofes war, enttäuscht.

"Die geht mir am Oasch", hatte Krisper im Zuge einer Debatte rund um die Befragung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Donnerstag ins versehentlich noch aktivierte Mikrofon gesagt. Sie bestritt danach, die Verfahrensrichterin gemeint zu haben, vielmehr sei es ein Plural gewesen und sie habe sich über die Zustände geärgert, von Blümels Erinnerungslücken über Geschäftsordnungsdebatten bis zur Vorsitzführung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP)

Verfahrensrichterin Ilse Huber, der U-Ausschuss-Vorsitzende Wolfgang Sobotka und Verfahrensanwalt Andreas Joklik (c) APA (ROLAND SCHLAGER)

"Ich habe mich aufgrund dieses Vorkommnisses entschieden, mein Amt als Verfahrensrichterin zurückzulegen", erklärte Huber jedoch. Sobotka habe sie Freitagmorgen über ihren Schritt informiert, für den sie um Verständnis bitte. Sie habe die Funktion der Verfahrensrichterin übernommen, weil es ihr ein Anliegen gewesen sei, "meine Erfahrungen als Richterin noch einmal für die Republik und im Sinne unserer Demokratie als Verfahrensrichterin in einem Untersuchungsausschuss einzubringen", sagte Huber.

Interimistisch übernimmt nun der stellvertretende Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl, ehemaliger Vizepräsident des Oberlandesgerichts Wien. Die Entscheidung, wer zum neuen Verfahrensrichter bestellt wird, trifft die Präsidiale.

SPÖ fordert Reform des Archivgesetzes

Die SPÖ forderte am Freitag unterdessen aufgrund der Löschung von Handynachrichten durch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine Reform des Archivgesetzes. Anders als schriftliche Unterlagen müssen dienstliche Handy-Kurznachrichten der Regierungsmitglieder aus Sicht des Staatsarchivs nicht archiviert werden. SPÖ-Datenschutzsprecher Christian Drobits will auch dienstliche Kommunikation über Handy und soziale Netzwerke sichern.

"Es muss in Zukunft in allen Archivgesetzen auch diese Form der Kommunikation sowie Kommunikation über soziale Netzwerke, wenn sie dienstlichen Inhalt haben, unter die Bestimmungen des Archivgesetzes fallen", forderte Dobrits in einer Aussendung am Freitag. Seit der letzten Gesetzesänderung 2000 habe sich das Kommunikationsverhalten stark verändert: "Das Archiv ist das Gedächtnis der Republik und verlangt daher nach Vollständigkeit." Auch die Sperrfrist für die Nutzung solcher Unterlagen (derzeit 30 Jahre) gehöre verkürzt.

(APA)