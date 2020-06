Das Risiko und die Warner

Über Nacht ist unser Leben risikoreicher geworden. Bringt uns bei der Gefahrenbekämpfung die historische Perspektive weiter? Über frühe Warnungen und späte Lehren.

Lucy Deane war in England „Inspector of Factory“, vergleichbar mit einem Beamten des heutigen Arbeitsinspektorat. Sie schrieb 1898 in einem Bericht, dass „aufgrund der schlimmen Wirkung von Asbeststaub vom königlichen Leibarzt eine mikroskopische Untersuchung des Mineralstaubs durchgeführt wurde. Klar erkennbar war die scharfe, glassplitterähnliche Form der Partikel, und wo immer sie aufsteigen und sich selbst in geringen Mengen in der Raumluft verteilen konnten, traten die erwarteten schädigenden Auswirkungen ein.“



Asbest wurde von der englischen Regierung verboten, genau hundert Jahre später, 1998, ein Jahr danach folgte die Europäische Union. Zahllose Menschen starben an Krebserkrankungen, die durch Kontakt mit Asbest ausgelöst wurden. Der Grund für die Verspätung bei den Verboten: Offensives Lobbying der Industrie. Asbestruinen in unseren großen Städten sind sichtbare Denkmäler von Versäumnissen.