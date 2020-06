Jürgen Klopp: Krönung einer Trainerlegende

Nach 30 Jahren ist Liverpool wieder englischer Meister, und die ganze Welt verneigt sich vor einem Mann.

London. Vor 30 Jahren wurde Geschichte geschrieben: Nelson Mandela wurde aus dem Gefängnis entlassen. Deutschland feierte die Wiedervereinigung. Und Mainz 05 verpflichtete einen gewissen Jürgen Klopp. Als Spieler keine Offenbarung, errang Klopp Donnerstag Nacht als Trainer die Unsterblichkeit: Unter seiner Führung gewann Liverpool FC die englische Fußballmeisterschaft – erstmals seit 30 Jahren.



Aus der ganzen Welt trafen Gratulationen ein. In der Stadt im Nordwesten Englands wurde mit Hupkonzerten, Feuerwerken und Fahnenschwingen gefeiert. Ganz Liverpool schien aus einer Brust die Vereinshymne „You'll Never Walk Alone“ in die Nacht zu schmettern. Tausende Fans hatten sich – trotz social distancing – vor dem Stadion an der Anfield Road versammelt. Eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude ergoss sich im Moment der Erfüllung wie eine ungeheure Welle der Euphorie über die Stadt. 30 Jahre Warten hatte Donnerstag Nacht ein Ende.

Corona unterbrach den Siegeszug der Reds für mehr als 100 Tage, stoppen konnte sie in diesem Jahr aber niemand: Nach nur 31 Runden, in denen 28 Spiele gewonnen wurden und nur eines verloren ging, stehen sie nun als Champions fest. So früh hat das noch kein Team in der Geschichte der Premier League geschafft.



Nach Manchester Citys entscheidender 1:2-Niederlage gegen Chelsea gehörte Trainer Pep Guardiola zu den ersten Gratulanten: „Sie haben es völlig verdient. Sie haben jedes Spiel bestritten, als wäre es ihr letztes.“

Der deutsche Motivationsmeister übertrumpfte den katalanischen Meisterstrategen. Liverpool-Legende Kenny Dalglish, der vor 30 Jahren den letzten Titel geholt hatte, führte mit Tränen in den Augen die Lobgesänge auf Klopp an: „Jürgen hat das alles verdient. Wir marschieren weiter. Solange wir ihn haben, ist alles möglich.“



Klopp hatte ebenfalls feuchte Augen, als er vor die Kameras trat. Dafür liebt die Welt Liverpool. Ein Klub mit ruhmreicher (19 Meistertitel, sechs Europacups) wie tragischer (Heysel, Hillsborough) Geschichte, ein professionell geführtes Großunternehmen mit dem Charme eines Familienbetriebs. Niemand versteht und personifiziert Liverpool wie Klopp, und er weiß Emotionen zu bedienen wie kein anderer. Den Schritt vom Weltklassetrainer zur Legende zeigte seine erste Reaktion auf den Triumph: „Das ist für die Fans.“