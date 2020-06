Wie in alten Zeiten: Vom Nähen und Backen

Corbis via Getty Images

Jan Vermeers „Dienstmagd mit Milchkrug“ (1658-1660). In der Krise entdecken wir die „einfachen“ Genüsse: selbst gemachtes Brot, selbst angesetztes Joghurt.

Bald war der Germ ausverkauft, und zu Hause nähten wir unsere erste Maske oder pflanzten Kräuter: wie alte Kulturtechniken uns in unsicheren Tagen ein Gefühl von Kontrolle vermitteln.

Meist dauert es zwei, drei Wochen. Oft auch länger. Tagtäglich wirft man einen erst neugierigen, dann zunehmend besorgten Blick in die mit Kräutererde gefüllten Töpfe. Und siehe da: Hier grünt doch was! Den Anfang macht die Kapuzinerkresse, dieses dankbare Kraut. Dann folgt der Bio-Schnittknoblauch mit ein, zwei zarten Stängeln. Schließlich noch die Sonnenblume, eine nur. Kommt da noch was? War es das schon?