In Wien zählte man im Mai um 45 Prozent mehr Radfahrer als im Vergleichsmonat 2019.

Neue Fahrräder sind vielerorts ausverkauft, Ersatzteile für alte sind Mangelware: die Wiederentdeckung des Zweirads.

Wien. Der Platz wird langsam eng. Draußen an der Hauswand lehnt Rad an Rad, im Geschäft muss man sich einen Weg durch die Fahrräder bahnen. Hinter dem vermeintlichen Chaos steckt eine Ordnung. „Draußen stehen die fertigen Räder“, erklärt Christian Huber, „drinnen die, an denen wir tagesaktuell arbeiten“.