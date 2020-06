Profiteure der neuen Welt

Corona hat die Menschen endgültig in die digitale Welt katapultiert. Gewinner sind Tech-Giganten, aber auch kleine Anbieter.

Wien. Die Technologiebranche erlebt gerade einen kleinen Corona-Boom. Hunderte Millionen Menschen sitzen daheim statt in Schulen und Büros und absolvieren gerade einen Crashkurs in Sachen Digitalisierung. Was vor wenigen Monaten noch undenkbar schien, ist längst Realität: Unternehmen haben weitgehend auf Homeoffice umgestellt, kleine Händler entdecken das Internet, und sogar das E-Learning an den Schulen funktioniert irgendwie. Goldene Zeiten für all jene Firmen, die uns mit den notwendigen Programmen für das Online-Leben versorgen.