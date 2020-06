Nationalratsabgeordnete Plakolm wird neue JVP-Chefin

Die 25-jährige Oberösterreicherin folgt Stefan Schnöll, der die Funktion 2017 von Sebastian Kurz übernommen hat.

Die ÖVP-Nationalratsabgeordnete Claudia Plakolm (25) wird neue Vorsitzende der Jungen Volkspartei (JVP). Sie wurde am Freitag von der Bundesleitung designiert, teilte die Vorfeldorganisation in einer Aussendung mit. Die Oberösterreicherin folgt in dieser Funktion Stefan Schnöll, der im November 2017 die JVP vom nunmehrigen Bundeskanzler und Parteichef Sebastian Kurz übernommen hat.

Die Wahl der neuen JVP-Vorsitzenden erfolgt am Bundestag im Herbst. Plakolm ist im oberösterreichischen Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung) aufgewachsen und seit ihrer Schulzeit politisch aktiv. Seit 2016 ist sie Landesobfrau der JVP in Oberösterreich und 2017 als Abgeordnete in den Nationalrat eingezogen, wo sie auch für den Bereich Jugend zuständig ist.