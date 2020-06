Auch Schwab schlägt in den USA ab

Matthias Schwab wird zwei Turniere der PGA-Tour spielen und damit bei den beiden European-Tour-Events in Österreich fehlen.

Schwab hat dank seines guten Namens in den USA Einladungen für das Memorial in Ohio (ab 16.7.) und die folgenden 3M Open sicher, womit bei diesen beiden PGA-Turnieren mit Bernd Wiesberger und Schwab beide Top-Österreicher abschlagen. Wiesberger ist danach beim WGC-Event in Memphis am Start, Schwab versucht bei der parallel stattfindenden Barracuda Championship in Truckee ins Feld zu kommen.

Den Startplatz für die PGA Championship und damit sein erstes Major hatte sich der 25-jährige Schwab bereits durch Platz 17 im Vorjahres-Race der European Tour gesichert.

(APA)