Dakota Johnson: „Ich bin mit Musik aufgewachsen“

Schauspielerin Dakota Johnson ist derzeit in der Komödie „The High Note“ zu sehen. Die Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson spricht im Interview über Musik, die Dankbarkeit ihrer Assistentin gegenüber und darüber, warum sie Privates privat sein lässt.

Als Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson wuchs Dakota Johnson praktisch auf Filmsets auf, für Stiefvater Antonio Banderas stand sie als Neunjährige erstmals für den Film „Crazy in Alabama“ vor der Kamera. Später scheiterte sie zwar bei der Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule, begann aber vor zehn Jahren mit „The Social Network“ doch ihre eigene Karriere. Dank der „Fifty Shades of Grey“-Trilogie ist die 30-Jährige inzwischen längst ein Star, der mit Filmen wie „Suspiria“, „Bad Times at the El Royale“ oder „The Peanut Butter Falcon“ auch ein Händchen für kleinere, anspruchsvolle Filme bewiesen hat. Anlässlich der Komödie „The High Note“, die seit 26. Juni in ausgewählten Kinos sowie online als Video-on-Demand zu sehen ist, sprachen wir mit Johnson via Zoom.