(c) Brent Stirton

Undercover-Polizist in Abidjan (Cóte d’Ivoire) mit der beschlagnahmten Schuppenhülle eines Schuppentiers (Pangolin). Exportziel wäre China gewesen.

Der südafrikanische Fotograf Brent Stirton ging dem Handel mit Schuppentieren nach. Er war in Afrika, auf Märkten in China und in Lokalen unterwegs, die das Fleisch servieren.

Für Ihre Fotos von getöteten Gorillas und der Jagd auf Nashörner haben Sie Preise gewonnen. Wie sind Sie nun gerade auf Schuppentiere gekommen?