Die Blumen der Nymphen

In Asien ist es eine beliebte Spielerei, kleine Wassergärten in geeigneten Gefäßen anzulegen, und tatsächlich kann so ein Miniteich auch hierzulande große Freude bereiten.

Die asiatische Gartenkultur hat ein bezauberndes Element hervorgebracht, das sich in unseren Breiten jedoch noch nicht so recht durchgesetzt hat: Miniteiche in entsprechend dimensionierten Gefäßen. In asiatischen Ländern stehen sie überall. Auf den Straßen vor den Geschäften, in schattigen Innenhöfen, vor Wohnungstüren und auf Terrassen. Darin wachsen nicht nur kleinformatige Seerosen, Lotosblumen und andere Wassergrazien, meist schwimmen auch unsereins unbekannte Fischlein darin herum und fressen die Gelsenlarven und anderes kleines Wassergetier. Die Gefäße sind fast immer rund, sie bilden eine abgeschlossene kleine Teichwelt für sich und sind ein reizender Anblick.