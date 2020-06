Die große Schande Brasiliens

Bolsonaro-Fans gehen in der Hauptstadt Brasılia auf die Straße.

Brasilien ist schwer erschüttert nach drei Monaten ungebremster Ausbreitung der Coronainfektionen. Und es leidet, weil sich die politischen Verantwortlichen nicht auf einen verbindlichen und rationalen Kurs einigen konnten.

Jetzt rollt er also wieder, der Ball, über den grünen Rasen des Maracanã-Stadions. Vor leeren Rängen haben die Spieler der Klubs Flamengo und Bangu die Staatsmeisterschaften von Rio de Janeiro eröffnet, die seit jeher ausgespielt werden, ehe Brasiliens nationale Meisterschaft beginnt. Das Flutlicht, die Werbetafeln, auch die Musik aus den Lautsprechern, alles war wie immer. Allein eine Schweigeminute vor dem Anpfiff erinnerte an die Zigtausenden, welche diese Saison nicht miterleben können, weil sie an den Folgen von Covid-19 verstorben sind.