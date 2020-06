300 Gäste eines Lokals in Zürich müssen in Quarantäne

Mehrere Besucher wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Eine Liste mit Kontaktdaten der Besucher wurde einem Contact-Tracing-Team übergeben.

In der Schweiz müssen 300 Menschen nach dem Besuch eines Lokals vorsorglich in eine zehntägige Quarantäne. Mehrere Gäste des Betriebs in Zürichs waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich am Samstagabend mitteilte.

Der Klubbetreiber konnte den Behörden eine Liste mit den Kontaktdaten der Besucher des Lokals vom Abend des 21. Juni aushändigen. Dank dieser Liste habe das Contact-Tracing-Team die Gäste am Samstag über die notwendige Quarantäne informieren können, hieß es.

Zuletzt hat die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Schweiz wieder zugenommen. Binnen eines Tages wurden 69 neue Fälle bekannt, etwa drei Mal mehr als zu Wochenbeginn.

(APA/dpa)