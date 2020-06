Wenn Aktien wie Raketen abgehen

(c) Reuters

Wasserstofffirmen, Cannabis-Produzenten und Fleischersatz-Hersteller sind bei Anlegern beliebt. Während solcher Hypes kann man viel Geld verdienen. Nicht immer sind die Anstiege von Dauer.

Wien. Wer will nicht bei Tesla dabei sein? Da geht es um die Zukunft der Mobilität, um alternative Antriebssysteme, um autonomes Fahren, um den charismatischen Firmenchef Elon Musk, der Menschen zum Mars schicken will (wenn auch nicht mit Tesla, sondern mit seinem anderen Unternehmen SpaceX). Wer Tesla-Aktien kauft, kann sich als Teil dieser Vision fühlen. Dieses Gefühl kostet freilich einiges. Die Tesla-Aktie ist – selbst wenn man mit starkem Wachstum rechnet – nach allen messbaren Kriterien sehr teuer. So teuer, dass Elon Musk höchstselbst Anfang Mai twitterte: „Der Aktienkurs von Tesla ist zu hoch.“