„Das Vorspiel“: Über Freuden und Tortur der Musikausbildung

Ein etwas unrundes Kammerspiel, immerhin blendend besetzt: „Das Vorspiel“ von Ina Weisse mit Nina Hoss, Sophie Rois und Thomas Thieme.

In „Das Vorspiel“ von Ina Weisse setzt sich Musiklehrerin Anna Bronsky (Nina Hoss) für den jungen Geiger Alexander (Ilja Monti) ein, der für ihre Kollegen nicht ausreichend begabt ist: „Seine Finger kleben am Instrument“, sagt Annas Kollegin: Sophie Rois spielt sie und geizt auch in der Folge nicht mit Bosheiten. Der Film handelt aber nicht nur von den Torturen und Freuden der Musikausbildung, die spätestens seit Elfriede Jelineks „Klavierspielerin“ kein Geheimnis mehr sind. Wir sehen auch die Verwirrungen Annas, die zwischen dem Cellisten Christian Wels (Jens Albinus) und ihrem Mann, dem Musikinstrumentenbauer Philippe (Simon Abkarian), steht. Mit ihm hat sie den Sohn Jonas (Serafin Gilles Mishiev), der vielseitig interessiert ist, aber auch eine kriminelle Schlagseite zu haben scheint, jedenfalls will der Bub nicht mehr Geige spielen, vielleicht aus Eifersucht auf Alexander, den begabten Schüler seiner Mutter. Diese ist eine schöne, aber etwas schwierige Frau, die in ihrer Karriere als Geigerin gescheitert ist und neben ihrer Familie auch noch ihre alten Verwandten (darunter der wie stets wunderbare Thomas Thieme) betreuen muss. Man sieht schon: In diesem Kammerspiel ist allerhand los.

Anfängliche Begeisterung

Das wirkt aber nur so, denn nach dem köstlichen Beginn, der Geburtstagsfeier für Anna mit Querelen und Hausmusik, hat der Film Längen. Vielleicht, weil er einerseits bierernst Probleme wälzt, andererseits frivol-französisch wirken will: Anna und Philippe ist die Sprache, die wohl einst ihre Liebe beflügelte, vertraut. Doch von Trouvaillen wie „Ein Sommer in der Provence“ von Rose Bosch oder „Birnenkuchen mit Lavendel“ von Éric Besnard ist „Das Vorspiel“ weit entfernt. Was auch am Drehbuch liegen mag, das Regisseurin Ina Weisse selbst geschrieben hat und das teilweise schematisch wirkt und wenig schlagfertige Dialoge aufweist.

„Das Vorspiel“ ist dennoch sehenswert vor allem für jene, die an den Sonnen-und Schattenseiten musikalischen Trainings interessiert sind; die Schleifmethoden für Schüler wirken teils militärisch, sie sind oft Opfer von frustrierten Lehrern, denen der Erfolg im Konzertsaal versagt blieb. Der Grat zwischen Sadismus und Strenge ist schmal, ohne Drill geht es nicht, von Spaß an der Freud kann da oft keine Rede mehr sein.

Den Part des Burschen, der die Grenze von der Begabung zur Virtuosität überschreiten muss, spielt Ilja Monti als Alexander großartig: Wie viele Nuancen musste er einstudieren, um zu demonstrieren, wie ein Stück brav gespielt klingt und wie es lange Zeit danach das Publikum vom Sessel reißt. Der Weg von einem Ende der musikalischen Hemisphäre zur anderen mag auf den Laien erschütternd strapaziös wirken. Und eben davon erzählt dieser Film in durchaus spannender Weise: Wie die anfängliche Begeisterung in Energie verwandelt werden muss und welcher Preis dafür zu zahlen ist. Damit beschäftigen sich gar nicht so wenige Filme abseits von Michael Hanekes Übertragung der „Klavierspielerin“ (mit Isabelle Huppert und Annie Girardot) ins Kino, die ein Klassiker ist, was immer man darüber denken mag, zum Beispiel, dass Haneke Jelineks Frauen in eine Männerfantasie verwandelt hat. „Die Klavierspielerin“ führt jedenfalls den ewigen Konflikt zwischen Kunst und Leben auf die denkbar abgründigste Weise vor. Zwei der schönsten Arbeiten über Hölle und Seligkeit der Musik, die nicht so krass daherkommen, sind: „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ von Christophe Barratier und „Der Chor – Stimmen des Herzens“ von François Girard (mit Dustin Hoffman). Beide Filme handeln von einer der wichtigsten Keimzellen der musikalischen Ausbildung: dem Chor. Und beide Kleinodien sind auf Streaming-Diensten zu finden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.06.2020)