Schöne Grüße aus... Österreich

Hallstatt. Was fasziniert an diesem Ort so?

Die übertouristischen Plätze von Prä-Corona sind derzeit entspannte Orte: Zeit für heimische Ziele.

Hallstatt? Ein sagenhafter Ort an einem mystischen Salzkammergutsee. Weiter hinten thront der Dachstein mit seinem Gletscher, unten schmiegt sich ein historisches Häuserensemble an die Wand. Drüber erhebt sich eine Plattform, von der man auf die Dächer blicken kann. Geschäfte verkaufen Souvenirs und verleihen Dirndlkleider, die Parkplätze sind groß. Es gibt Besucher-Slots. An die 130 Touristen kamen 2018 in Hallstatt auf einen Einheimischen. Das muss ein Ort erst einmal bewältigen und ein Local, der nicht vom Tourismus lebt, erst einmal verkraften können. Orte, die von internationalen Besuchern so massiv umarmt wurden, haben Gäste aus Österreich bis zuletzt eher abgeschreckt. Nun aber, wo die internationalen Massen, vor allem aus Asien/China, ausbleiben, wollen viele doch wissen, was es mit der Faszination solcher Ziele auf sich hat. Jetzt ist die Zeit, sich das wunderbare Hallstatt einmal wirklich anzuschauen. Und vielleicht nicht bloß zwei, drei Stunden zu bleiben.

Dürnstein. Das Herz der Wachau ohne Massen. (c) Markus Haslinger

Innsbruck. Goldenes Dachl ohne Touristenstau. Christof Lackner

Ausgedünnt. "Overtourism", von dem aktuell keine Rede sein kann, hat durch seine Konzentration auch in Städten wie Salzburg und Wien zu Problemen geführt. Wenn wie in Salzburg elf Touristen auf einen Einwohner kommen, wird das eine enge Angelegenheit. Heuer aber ist das kein Grund mehr, um die Getreidegasse einen Bogen zu machen oder in Wien nicht durch Kärntner Straße, über den Graben und durch Schönbrunn zu schlendern und sich einen Städtetrip Österreich zu überlegen. Selten vermutlich werden sich in einem Sommer so wenige Touristen vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck gedrängt oder vom Schiff aus über historische Orte in der Wachau ergossen haben.

Schönbrunn. Besucher in neuer Übersichtlichkeit. Die Presse (Clemens Fabry)

Auch wenn Reisen ins nähere Ausland möglich sind, wollen laut Gallup-Umfrage an die 60 Prozent der Befragten im Sommer ihren Urlaub in Österreich verbringen. Das ist eine Chance. Vielleicht hilft uns dieser Corona-Feriensommer, einst übertouristische Orte heuer neu zu betrachten, und Touristikern, ihre Ziele neu zu überdenken. Was passiert, wenn sich "danach" Fremdenverkehr in bekannter Intensität in Österreich (an die 150 Millionen) einstellt? Wie wird man das neu verteilen, entflechten? Und wie wird man den heimischen Gast ansprechen?