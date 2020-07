Ein Leben im Sitzen

Die Zeit auf Stühlen und Sesseln sollte man kurz halten, meinen Ergonomen. Und das Design könnte das Selbstverständliche wieder zum Besonderen drehen.

Sitzen ist so schön. Und manchmal sogar so bequem. Aber es hat so einen schlechten Ruf. In manchen Kreisen hat nur Rauchen einen schlechteren. Besonders seitdem Experten der Ergonomie konsequent dazwischenrufen: in die vermeintlich heile Welt der schönen Sitzgelegenheiten. Und gleichzeitig beginnen, eingesessene Gewohnheiten zu hinterfragen. Das Sitzen allein war lange Jahrhunderte ein Privileg. Siehe König und sein Thron. Und schon an diesem Sitz-Archetyp konnte man in etwa ablesen, was so Möbelstücke mit den Menschen anrichten.



In Haltungen zwingen einerseits. Aber auch in davor ungewohnte Lagen versetzen: Etwa die Umwelt, den Raum souverän zu beherrschen. Die Designhersteller haben diese Attitüde im 20. Jahrhundert professionell kultiviert. Auch durch Ästhetisierung. Worauf man sitzt, das beinflusst den, der sitzt. Aber leider, wieder ein Zwischenruf der Ergonomen, gesundheitlich gesehen nicht immer ganz positiv. Ist der Mensch doch von der Evolution her eher auf Bewegung ausgelegt.



Sitzzwänge und Sitzfreiheit. Einer der sich lang philosophisch, historisch und anthropologisch mit dem Sitzen auseinandergesetzt hat, ist etwa Hajo Eickhoff. Er hat das Wesen Mensch ein "verstuhltes" genannt. Denn Sitzen ist heute die bevorzugte Haltung während eines durchschnittlichen Tages. "Wie durch eine geheime Absprache begegnen sich die Menschen unserer Kultur immer in derselben, eigenartigen Haltung, in der Körperhaltung rechtwinklig abgeknickten Sitzens", schreibt Eickhoff in seinem Beitrag "Sitzen. Betrachtung einer bestuhlten Gesellschaft im Jahr 1997". Sitzen ist heute Mainstream. Auch ausgelöst durch einen "gesellschaftlichen Sitzzwang", wie ihn Eickhoff festgestellt hat.