Wenn der Bürgermeister die Wiener in die Gasthäuser lädt, denkt seine Marketingabteilung an Paniertes. Das kann man auch positiv sehen.

Alle Zeitungen paniert! Es war ein seltsames Bild, das sich am Wochenende am Zeitungstisch des Kaffeehauses bot, und ich gebe zu, dass ich es nicht gleich verstanden habe. Dann fiel es mir wie Brösel von den Augen: Richtig, dem Wiener Bürgermeister gefällt es, seine Bürger in die Gasthäuser zu laden . . .