Beethoven kommt nicht aus Heiligenstadt

Beethovens Geburtstag Ende 2020 ist mehr als ein guter Grund, seine Geburtsstadt Bonn zu besuchen. Auch 2021.

Es hat fast den Anschein, als würden die Bonner ihren Status als beiseitegelegte Ex-Bundeshauptstadt insgeheim genießen. Bereits am Flughafen sind zwar die Züge nach Köln leicht zu finden, jene nach Bonn muss man erst erfragen. Außer man weiß über die deutsche Geografie im Detail Bescheid. Dann nimmt man einfach den Zug nach Breuel, steigt dort in die Straßenbahn um und landet jedenfalls in weniger als einer Stunde im Zentrum. Welches durchaus überschaubar ist, sodass man weiter keine Gedanken an den öffentlichen Nahverkehr verschwenden muss, wenn man sich ein wenig umschauen will.