Erste Wiener Gastro-Gutscheine eingelöst – viele gesperrt

68.000 Gutscheine wurden in den ersten Tagen bereits eingelöst, mehrere 100 mussten gesperrt werden. Mittlerweile sollten auch alle Wiener mit Hauptwohnsitz ihren Gutschein erhalten haben.

Am ersten richtigen Hochsommer-Wochenende waren in Wien die Lokale und vor allem die Schanigärten voll. Und viele mussten da ihren Konsum nicht einmal bezahlen, bzw. nur indirekt. Schließlich sollte jeder Wiener (mit Hauptwohnsitz) bekanntlich seit voriger Woche einen Gastro-Gutscheine haben. Und die ersten 68.000 Gutscheine wurden im Laufe des Wochenendes auch bereits eingelöst, teilte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) mit. In Summe wurden rund 950.000 Gutscheine ausgegeben, sie weisen ein Guthaben von jeweils 50 oder 25 Euro (für Einpersonenhaushalte) aus. Gesamtwert der Aktion: 40 Millionen Euro.