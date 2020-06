Der Mehrwertsteuersatz für Speisen und Getränke in der Gastronomie, für Kino- und Theaterkarten, Bücher, Zeitungen, Kunstwerke, Naturparks und Zoos auf fünf Prozent gesenkt werden. Die EU muss noch zustimmen.

Der Nationalrat tritt am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen. Einberufen wurde sie von ÖVP und Grünen, um die als Coronahilfe gedachte Mehrwertsteuersenkung zur Entlastung der Gastronomie sowie der Kultur- und Medienbranche rasch auf den Weg zu bringen. Zunächst geht es aber um das Aufregerthema Heeresreform, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) stellte sich den Abgeordneten.

Heeresreform unter der Lupe

Pläne für das Zusammenstreichen der militärischen

Landesverteidigung auf ein Minimum waren in der Vorwoche angekündigt worden. Nach breiter und heftiger Kritik ruderte Tanner zumindest teilweise zurück und will nun alle Akteure einbinden. Am Dienstag ist das Bundesheer daher nicht nur im Nationalrat Thema, sondern auch am Nachmittag im Nationalen Sicherheitsrat.

Die Kommunikation hätte besser laufen können, sagte Tanner zu Beginn der Sitzung vor den Abgeordneten. Man habe die Ereignisse der vergangenen Woche intern besprochen. Zur Erinnerung: Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Ministerin die Abschaffung der militärischen Landesverteidigung anstrebte - und zwar durch ein Hintergrundgespräch mit Journalisten in einem Wiener Café. Der Bundespräsident, immerhin Oberbefehlshaber des Bundesheeres, war nicht informiert gewesen. Er zitierte Tanner zu sich, die dann ihres Zeichens zurückrudern musste: Eine Reform des Heeres sei geplant, die militärische Landesverteidigung werde nicht gestrichen. Tanner bezeichnete diese einmal mehr als „ureigenste Aufgabe“ des Heeres.

Tanner sagte im Nationalrat weiters, dass Veränderungen immer auch auf Widerstand stoßen würden. Sie verwies darauf, dass sich die Einsatzbereiche des Bundesheeres künftig wohl weiterentwickeln würden, und sprach etwa von der Möglichkeit eines sogenannten „Blackouts“. Die Verteidigungsministerin meinte zudem, sie wolle Kräfte wie die Cyberabwehr oder die ABC-Abwehrtruppe nach Möglichkeit - etwa nach der anstehenden Pensionswelle - stärken. „Die Truppe ist nicht der Ort, an dem wir sparen werden“, meinte Tanner generell: Im Verwaltungsapparat seien allerdings Änderungen notwendig.

„Habe eine der schönsten Aufgaben der Republik“

Ein Bekenntnis Tanners kam neben der Miliz auch zur Luftraumüberwachung - und zwar zur "aktiven und passiven". Bei den anstehenden "große Entscheidungen" in diesem Bereich sollen auch die Fraktionen eingebunden werden, kündigte Tanner an. Auch das Heeresgeschichtliche Museum - an dem es zuletzt heftige Kritik gegeben hatte - solle im Verantwortungsbereich des Verteidigungsministeriums bleiben.

Man stehe am Beginn eines Umsetzungsprozesses. "Auch wenn der eine oder andere vielleicht meint, ich habe den undankbarsten Job der Republik, dann sage ich: Nein. Ich habe eine der schönsten und verantwortungsvollsten Aufgaben der Republik", so Tanner.

Kickl spricht von „Minimundusarmee“

SPÖ, FPÖ und Neos reagierten mit Kritik auf die Ausführungen Tanners im Nationalrat reagiert. Sie sei als Ministerin nicht geeignet und lasse sich dafür einspannen, das Bundesheer zu einem technischen Hilfswerk zu degradieren, so der Tenor der Oppositionsvertreter. Besonders FPÖ-Klubchef Herbert Kickl attackierte die Ministerin: Er sprach von einem "Großattentat" auf das Heer, dessen größter Feind an der Spitze der Befehlskette sitze. Ein völlig schwarz eingefärbtes "Zwutschkerlbundesheer", eine "Minimundusarmee" sei wohl das Ziel, meinte der Ex-Innenminister.

SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer kritisierte das Umbauvorhaben ebenso und sah türkise Spindoktoren am Werk. Tanner habe den Bundespräsidenten als Oberbefehlshaber desavouiert, das Parlament nicht informiert, den gesamten Generalstab ausgeblendet und das gesamte Bundesheer verunsichert. Fassungslos zeigte sich auch Douglas Hoyos-Trauttmansdorff von den Neos. Auch er kritisierte das Rütteln am Landesverteidigungsauftrag: "Ich kann Ihnen eines sagen, Frau Ministerin, die Verfassung steht über dem Regierungsprogramm." Die ÖVP sei inzwischen eine "Unsicherheitspartei mit einer Unsicherheitsministerin".

Oppositioneller Entschließungsantrag abgelehnt

Die drei Oppositionsparteien brachten daher auch einen gemeinsamen Entschließungsantrag ein, der allerdings an der Koalitionsmehrheit von ÖVP und Grünen scheiterte. In diesem sollte die Regierung aufgefordert werden, "weiterhin zum verfassungsrechtlich verankerten Schutz des Landes und seiner Bürger und Bürgerinnen ein einsatzfähiges und modern ausgerüstetes Bundesheer" sicherzustellen. Dafür schweben den drei Parteien ein Budget "von mindestens drei Milliarden Euro jährlich" vor. Diese seien notwendig, um die "Kernkompetenzen und Fähigkeiten der Streitkräfte" zu erhalten. Das Bundesheer dürfe nicht nur auf Assistenzeinsätze "reduziert" werden, wie es in dem Entschließungsantrag hieß.

Von ihrer eigenen Partei wurde Tanner in Schutz genommen. ÖVP-Wehrsprecher Michael Hammer betonte in der Debatte, ein starkes Bundesheer sei das gemeinsame Zeil aller. Er räumte aber eine "zugegebenermaßen nicht ganz geglückte Kommunikation" des Reformvorhabens ein. Auch Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer sah das so und sprach von "Irritationen". Ziel sei es jedenfalls, das Bundesheer auf geänderte Bedrohungsszenarien auszurichten. Dafür brauche es eine gesamtheitliche und gesamtstaatliche Strategie. Das Bundesheer sei jedenfalls kein Selbstzweck für dort beschäftigte Personen. "Dass sich bloß nichts ändern darf, ist die bequemste Position, aber nicht die richtige", so Maurer.

Corona-Themen schließen an

Nach der Bundesheer-Debatte geht es dann um die Novelle zum

Umsatzsteuergesetz. Mit dieser soll der Mehrwertsteuersatz unter

anderem für Speisen und Getränke in der Gastronomie, für Kino- und

Theaterkarten, Bücher, Zeitungen, Kunstwerke, Naturparks und Zoos

auf fünf Prozent gesenkt werden. Gelten soll dies befristet von

Anfang Juli bis Jahresende 2020. Notwendig ist dafür allerdings auch

noch das Okay der EU-Kommission.

(APA/Red.)