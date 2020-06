MTV Video Music Awards werden wie geplant verliehen

Die Musikpreise werden am 30. August in New York verliehen, aber es wird kaum oder gar kein Live-Publikum dabei sein.

Die MTV Video Music Awards sollen heuer trotz der Coronavirus-Pandemie in New York stattfinden. Die Gala sei für den 30. August in einer Mehrzweckhalle im Stadtteil Brooklyn geplant, sagte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo bei einer Pressekonferenz am Montag. Die Verleihung werde sich an alle Sicherheits- und Hygieneregeln halten und mit limitiertem Publikum oder ganz ohne Zuschauer stattfinden.

Zuvor war unklar gewesen, ob die VMAs in diesem Jahr verliehen werden würden. Zahlreiche andere Preisverleihungen waren bereits abgesagt oder verschoben worden. Die Preise des US-Musiksenders MTV werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Als Trophäe gibt es einen "Moonman", einen kleinen Astronauten auf dem Mond, der eine MTV-Fahne in der Hand hält

Im vergangenen Jahr hatten Newcomerinnen wie Billie Eilish und bewährte Sängerinnen wie Taylor Swift und Ariana Grande bei der Verleihung der MTV Video Music Awards die wichtigsten Preise gewonnen.

(APA/dpa)