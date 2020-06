Zanardis Zustand nach Unfall weiter ernst

Ex-F1-Pilot Alessandro Zanardi erlitt bei dem Handbike-Unfall Mitte Juni schwere Kopfverletzungen.

Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi, der sich am 19. Juni bei einem Handbike-Unfall schwer verletzt hatte, ist erneut neurochirurgisch operiert worden. Dies gab das Spital Santa Maria alle Scotte in Siena am Montag bekannt. Der Eingriff hat etwa zweieinhalb Stunden gedauert. Zanardi hatte bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten.

"Sein Zustand bleibt aus kardio-respiratorischer und metabolischer Sicht stabil und aus neurologischer Sicht ernst", wurde in einem Statement verlautbart. Der 53-Jährige ist weiter intubiert und wird künstlich beatmet.

Der viermalige Paralympics-Sieger, der 2001 bei einem tragischen Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren hatte, hatte vor zehn Tagen in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lkw kollidiert. Dabei zog er sich schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu.

(APA)