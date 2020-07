Trotz steigender Neuinfektionen gehen die Lockerungen weiter. Die regionalen Ausbrüche bereiten Sorgen, aber die Cluster seien unter Kontrolle, so Minister Anschober. Forscher sehen lokale Verschiebungen in Richtung zweite Welle.

Heute fallen die Masken. Mit 1. Juli treten nicht nur in der Gastronomie weitreichende Lockerungen in Kraft. Die Neuinfektionen aber steigen, die Zahl der aktiv Erkrankten liegt so hoch wie seit Wochen nicht und vor allem regionale Ausbrüche bereiten Sorgen.