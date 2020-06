An Israels Tag X für Annexion schlug abermals Corona zu

Für den 1. Juli signalisierte die Trump-Regierung grünes Licht für die Annexion von 30 Prozent des Westjordanlands durch Israel. Doch plötzlich bekamen die USA und die Netanjahu-Regierung kalte Füße. Fragen & Antworten.

Die Zahl schlug am Dienstag in Israel wie eine Mini-Bombe ein: 714 Israelis, insbesondere in Schulen, haben sich binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus angesteckt. Bisher hatte sich die Regierung unter Premier Benjamin Netanjahu viel auf die anfangs so strikten Quarantäne-Maßnahmen und auf die relativ erfolgreiche Corona-Bilanz zugute gehalten: 320 Tote bei 25.000 Infektionen.