Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Tages.

Hongkong - erste Festnahme gemäß neuem Sicherheitsgesetz: Einen Tag nach der Verabschiedung des umstrittenen Sicherheitsgesetzes für Hongkong durch Chinas Parlament hat es bereits die erste Festnahme eines Demonstranten gegeben. Mehr dazu

Was ab heute wieder erlaubt ist: Ab 1. Juli sind Kontaktsportarten wieder erlaubt. Bei Veranstaltungen gibt es keine Sperrstunde mehr und die Maskenpflicht für Kellner fällt. Mehr dazu

107 Corona-Neuinfektionen in Österreich: Erstmals seit Mitte April verzeichnet Österreich wieder mehr als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Schuld an dem starken Anstieg ist ein Cluster in Oberösterreich - auch Schulen müssen schließen. Mehr dazu

Peter Sidlo wird im Ibiza-U-Ausschuss befragt: Warum wurde Peter Sidlo Casinos-Vorstand? Gab es geheime Absprachen? Der FPÖ-Bezirksrat soll Auskunft geben, ebenso wie Ex-Staatssekretär Hubert Fuchs und der frühere Leiter der Konzernkommunikation von Novomatic, Bernhard Krumpel. „Die Presse“ berichtet seit 10 Uhr live aus der Hofburg. Mehr dazu

Reisewarnung für den Westbalkan: Die österreichische Regierung rät insbesondere Migranten massiv davon ab, den Sommerlaub in Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, dem Kosovo, Nordmazedonien und Albanien zu verbringen. Mehr dazu [premium]

