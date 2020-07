Fußball: Messis 700. Karrieretreffer hilft Barcelona nur bedingt

Lionel Messi wurde von Ateletico Madrid ordentlich in die Zange genommen, getroffen hat er trotzdem

Die Katalanen kamen zuhause gegen Atletico Madrid nicht über ein 2:2 hinaus.

Der FC Barcelona hat im Titelrennen der spanischen Fußball-Liga trotz eines Jubiläumstreffers von Lionel Messi einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Katalanen kamen zuhause gegen Atletico Madrid nicht über ein 2:2 hinaus und blieben damit zum dritten Mal in den jüngsten vier Spielen ohne Sieg.

Dem Erzrivalen Real Madrid bietet sich damit am Donnerstag gegen Getafe die Chance, sich an der Spitze ein Polster von vier Punkten zu verschaffen. Drei der vier Tore im Camp Nou fielen vom Elfmeterpunkt. Den Versuch für Barcelona versenkte Messi in der 50. Minute mit einem Chip im Stile von Antonin Panenka zum zwischenzeitlichen 2:1. Es war dies das 700. Karriere-Tor des 33-jährigen Argentiniers. Für Atletico war zweimal Saul Niguez erfolgreich (19., 62.).

