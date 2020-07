Milos Zeman begründete seine Aussage damit, dass „alle Leben zählen“. Man brauche „keine neuen Ideenführer“.

Der tschechische Staatspräsident Milos Zeman hat den Slogan "Black Lives Matter" ("Schwarze Leben zählen") als "rassistisch" bezeichnet. Dies sagte er am Dienstag bei einem Empfang in der US-Botschaft in Prag anlässlich des bevorstehenden Staatsfeiertags (4. Juli) der USA, wie tschechische Medien am Mittwoch berichteten.

"Der Slogan 'Black lives matter' ist rassistisch, weil alle Leben zählen", betonte Zeman vor dem Hintergrund der gegenwärtigen weltweiten Proteste, die durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ausgelöst wurden. Zeman kritisierte in diesem Zusammenhang die Beschädigung von Denkmälern und das Anzünden von Autos.

Die Gesellschaft in Tschechien wie auch in den USA solle sich laut Zeman, der früher Parteivorsitzender der Sozialdemokraten war, die Freiheit der Bildung von verschiedenen Auffassungen erhalten. "Ich brauche keine neuen 'großen Brüder', keine neuen Ideenführer. Erforderlich sind unabhängiges Denken und gesunde Vernunft", so Zeman.

Aktivisten der Bewegung betonen immer wieder, dass der Slogan „Black Lives Matter“ nicht dazu diene, das Leben schwarzer Menschen gegenüber weißer Menschen aufzuwiegen. Vielmehr zeige es den strukturellen Rassismus in den USA und anderswo auf; die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit wird mit dem Slogan auf die Lage der schwarze Menschen gerichtet. Das heiße nicht, dass das Leben weißer Menschen nichts gelte.

(APA/red.)