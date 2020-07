Mehr als 100 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

Erstmals seit Mitte April verzeichnet Österreich wieder mehr als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Schuld an dem starken Anstieg ist ein Cluster in Oberösterreich.

Innerhalb von 24 Stunden hat das Gesundheitsministerium 107 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich vermeldet. Mit 13 Neugenesenen ergibt das die Zahl von aktuell aktiv Erkrankten in Österreich. Es seien doch „deutliche Zuwächse“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz. Diese seien aber nicht den bereits erfolgten Öffnungen geschuldet, sondern würden aus regionalen Clustern herrühren.

So sei der aktuelle starke Anstieg vor allem durch einen Cluster im Umfeld einer Freikirche in Oberösterreich zu erklären. Das Bundesland verzeichnete mit 61 Fällen die meisten Neuinfektionen, gefolgt von Wien mit 24. Zudem, meinte Anschober, habe man vermehrt Clusterbildungen entdeckt, die durch Reisen in den Westbalkan entstanden seien. Deswegen habe man auch in Kooperation mit dem Außenministerium Reisewarnungen für sechs Länder verlängert.

Derzeit sei jedoch noch kein bundesweiter Trend eines Anstiegs zu erkennen. Es sei aber umso wichtiger, diese „regionalen Feuer“ durch schnelles Kontaktpersonenmanagement einzudämmen, damit kein Flächenbrand entstehe, sagte der Gesundheitsminister.

Nur noch 9 auf Intensivstationen

Bisher gab es in Österreich 17.873 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (1. Juli 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 705 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 16.497 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 74 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 9 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die meisten Neuinfektionen verzeichnet Oberösterreich mit 61 Fälle, gefolgt von Wien mit 24. In Kärnten und Vorarlberg kamen keine neuen Fälle dazu. Die oberösterreichische Landesregierung will am Vormittag bei Pressekonferenzen über die neue Entwicklung informieren.

(APA/twi)