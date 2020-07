K-Pop-Band Blackpink mit drei neuen offiziellen Weltrekorden

Innerhalb von 24 Stunden wurde das neue Musikvideo auf Youtube 86,3 Millionen Mal angeklickt.

Zum 15. Geburtstag von Youtube führte „Despacito“ von Luis Fonsi mit 6,63 Milliarden Aufrufen die Hitliste der beliebtesten Youtube-Videos an, dicht gefolgt von Ed Sheeran. Doch die beiden Sänger bekommen mächtig Konkurrenz. In nur 24 Stunden wurde das neue Lied der südkoreanischen Girlband Blackpink 86,3 Millionen Mal aufgerufen. Damit heimsen sie mit "How You Like That" gleich drei offizielle Weltrekorde ein.

Es ist dem Guinnessbuch der Weltrekorde zufolge nicht nur das meistgesehene YouTube-Video in 24 Stunden, sondern auch das meistgesehene Musikvideo auf YouTube in 24 Stunden und das meistgesehene YouTube-Musikvideo innerhalb von 24 Stunden einer K-Pop-Gruppe.

30 Millionen öfter wurde das Video angesehen als das vovn Ariana Grandes „Thank You, Next“ (54,3 Mio), das bislang die Rangliste anführte. Blackpink wurde 2016 gegründet und war vor kurzem in Lady Gagas Track "Sour Candy" zu hören. Sie sind die Girlband mit den derzeit meisten Followern auf Spotify (20,8 Millionen) sowie die Musikgruppe mit den meisten Abonnenten auf YouTube (fast 40 Millionen). Das koreanischsprachige Musikgenre des K-Pop wird weltweit immer populärer.

(APA/red.)