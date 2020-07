Vermutlich klare Mehrheit für Putins Verfassungsreform

Laut Agenturen Interfax und RIA stimmten 73 Prozent dafür, dass Wladimir Putin effektiv noch viele Jahre regieren kann.

Bei der Volksabstimmung in Russland über die Verfassungreform zeichnet sich nach ersten Ergebnissen eine deutliche Mehrheit dafür ab. Im wichtigsten Kern sieht die Reform weitere Wiederwahlen des Präsidenten ab, was konkret heißt, dass Wladimir Putin bis 2036 an der Macht bleiben könnte. Die Nachrichtenagenturen Interfax und RIA zitierten am Mittwoch Wahldaten, wonach rund 73 Prozent für die Reform gestimmt hätten.

Die landesweite Abstimmung begann am 25. Juni und endete am Mittwoch. Die ursprüngliche Abstimmung im April war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Eine kleine Zahl von Putin-Kritikern kam auf dem Roten Platz zusammen, um gegen die Reform zu protestieren.

(APA)