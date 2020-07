Kritik an Kunstmesse Vienna Contemporary

22 Wiener Galerien proben den Aufstand gegen Wiens größte Kunstmesse. Sie vermissen Visionen, fordern eine Halbierung der Standkosten. Der Messebetreiber geht darauf bisher noch nicht ein.

Das Geschäft mit Kunstmessen schien krisensicher – bis Corona kam. Seither steht das Messekarussell still. Die Wiener Kunstmesse Vienna Contemporary (VC) soll dennoch Ende September in der Marxhalle stattfinden, so ihr Eigentümer Dmitry Aksenov. 2019 kamen 29.000 Besucher, dieses Jahr wird nur mit der Hälfte gerechnet. Sind die Galerien bereit, dieses finanzielle Risiko einzugehen? 290 Euro kostet ein Quadratmeter, bei 50 m2 Verkaufsfläche sind das 14.500 Euro, plus 1000 Euro Anmeldegebühr sowie Extrakosten für jeden weiteren Lichtstrahler – wer will oder kann sich das nach den vergangenen Monaten noch leisten?

Laut Johanna Chromik, künstlerische Leiterin der VC, haben sich schon 40 Galerien – auch aus Osteuropa – angemeldet, darunter zehn für die kostengünstige Zone 1.