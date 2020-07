(c) REUTERS (LISI NIESNER)

Behörden führten Razzien in zwei Wirecard-Büros in Österreich durch.

Aus dem Bilanzskandal ist nun ein Betrugsfall geworden. Der Insolvenzverwalter will den deutschen Zahlungsabwickler zerschlagen. Konkurrenten bringen sich dafür in Stellung.

Kaum ist der Kuchen aus dem Ofen, schon geht's ans Verteilen. Während die Büros von Wirecard am Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Monat durchsucht wurden, darunter auch zwei Objekte in Österreich, kümmert sich der Insolvenzverwalter, Michael Jaffé, um den Verkauf.