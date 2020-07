Was brachte der schwedische Weg?

In Schweden gab es auch in der Hochzeit der Corona-Pandemie keinen Lockdown.

Schwedens Sonderweg in der Coronakrise brachte mehr Tote. Aber hatte er wirtschaftliche Vorteile?

Wien. Wohl noch selten haben sich Ökonomen so sehr für Schweden interessiert wie seit Beginn der Coronapandemie. Denn das nordische Land fungiert sozusagen als Kontrollgruppe für den Rest Europas. Während die meisten Länder auf einen strickten Lockdown setzten, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, blieben in Schweden Kindergärten, viele Schulen und Restaurants geöffnet. Das Land setzte auf Empfehlungen statt auf Vorschriften und Strafen und wurde dadurch zum Sehnsuchtsort vieler auch in anderen Ländern.