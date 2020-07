Ungewissheit in der Koalition in Jerusalem über Strategie, gespaltene Siedler und „Tag des Zorns“ in Gaza.

Es war ein Tag der Anspannung und Ungewissheit – in der Regierung in Jerusalem, bei den Palästinensern und den jüdischen Siedlern, die selbst uneins sind über die Teil-Annexion des Westjordanlands. Für Premier Benjamin Netanjahu und viele Israelis sollte der Mittwoch der herbeigesehnte „historische Tag“ sein, wenngleich kein „heiliger“, wie Verteidigungsminister Benny Gantz differenzierte.