Eine ideale Kunstwelt? Gab es nie!

Es gibt tatsächlich Stimmen in der Kunst, die denken, dass die Coronakrise sie aus den „Fängen“ des Kapitalismus befreien wird. Lustig.

Der Titel allein wäre schon der Knüller: „Die Galeristin und der schöne Antikapitalist auf der Gothic G'stettn (Corona Srezessionsession Dengvid-20 ☺)“ heißt Verena Denglers Installation im Hauptraum der Secession. Eine nette Persiflage auf den Wiener Kunstmarkt und dessen Geschichte, die auch hier in der Secession geprägt wurde, etwa durch Verkaufsausstellungen mit gediegenem Blumenschmuck. Den ersetzte Dengler durch vertrocknetes Steppengewächs, angeblich, um ein bisschen Hirschstettner Arbeiterflair in dieses elitäre Institut zu bringen. Das hätte den Secessionisten gefallen, das wollten diese nämlich eh auch.

Zwei Joke-Messekojen machen sich noch über das duale System mancher Großgalerien lustig – sauteure Blue-Chip-Filialen und räudige Project-Spaces. Wer hier alle Anspielungen entschlüsselt, ist jedenfalls eindeutig Insider, von wegen elitistisch, aber das ist sicher auch Absicht.

Jedenfalls Galgenhumor. Denn Kunstmessen wird es in nährer Zukunft nur noch selten geben (s. Artikel zur Vienna Contemporary, S. 25). Manche finden diese Entwicklung tatsächlich begrüßenswert, wie die New Yorker Kunsthändlerin und Schiele-Expertin Jane Kallir, die in „The Art Newspaper“ gegen das „Monster Kapitalismus“ wettert, das die Kunstwelt zuletzt „verschluckt“ habe. Früher sei alles besser gewesen, da war die holde Kunst noch von liebevollen „Wächtern“ vor den Grauen der Spekulation bewahrt worden. Social Media tat das Übrige, jetzt gibt es tatsächlich auch Spektakel- und Selfiekunst, Unterhaltung für alle, nicht nur für einen eingeschworenen „Zirkel“, den eine leidenschaftliche Verpflichtung der Kunst gegenüber zusammenhielt.

Auch interessant, wer dorthin – wann und wo auch immer das gewesen sein soll – zurückkehren möchte. Dieser (Alb-)Traum einer „idealen post-pandemischen Kunstwelt“ wird aller Voraussicht nach aber eher nicht real werden. Es wird noch schlimmer.

Die vorhandenen Extreme einer Szene, die trotz aller berechtigter Kritik so bunt, so breitenwirksam, zunehmend auch so kritikfähig wie nie war, werden sich auf allen soziokulturellen und finanziellen Ebenen nur verschärfen. Übrig bleiben die reichsten Sammler. Die aggressivsten Galeristen. Die populärsten Künstler. Und dass hier nicht gegendert wird, ist ausnahmsweise Absicht. Auch angesichts der so gern kritisierten, einst so lebendigen Museumslandschaft mit ihrem Rhythmus aus Blockbustern, die kleinere, wissenschaftlichere Vorhaben finanzierten, darf man raten, was davon im Angebot bleiben wird.

Eine ideale Kunstwelt? Gab es sowieso nie. So weit weg von jeglichem Ideal, egal welcher ideologischen Ausrichtung, wird sie jedenfalls nie gewesen sein.