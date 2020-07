Der Kampf gegen die Krise im deutschen Einkaufsregal

Am 1. Juli senkte Deutschland die Mehrwertsteuer. „Die Presse" warf einen Blick in die Berliner Regale und sah sich in einem Autohaus um. Über billigeres Billigfleisch und einen großen Haken beim Autokauf.

Berlin. „Billiger“, „Billiger“, „Billiger!“ schreien die roten Preisschilder in einer Berliner Lidl-Filiale, durch die maskierte Kunden – es gilt hier noch Mundschutzpflicht – ihre Einkaufswagen schieben. Kurzer Halt vor jenem Regal, in dem sich das Symbol der Coronakrise stapelt. Also das Klopapier, einst gehamstert in Wien wie in Berlin. Zehn Rollen, dreilagig, kosten in der Filiale in Prenzlauer Berg nun 2,88 statt 2,95 Euro. Auch deutsches Billigfleisch – zurzeit sozusagen in aller Munde – ist noch billiger. 500 Gramm gehacktes, also faschiertes Schwein: 2,44 statt 2,49 Euro. Und ein Energydrink bettelt am Eingang mit einem Spottpreis um seinen Erwerb. Bisher kostete er 39, fortan 38 Cent. Eine „8“ als letzte Ziffer: Der Deutsche nennt das einen sehr „krummen Preis“.