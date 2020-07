Hilfsorganisationen schlagen mit Zeltstadt in Paris Alarm

(c) REUTERS (GONZALO FUENTES)

Mit der Zeltstadt, in der 70 junge Männer leben, will man darauf aufmerksam machen.

De Lage minderjähriger Flüchtlinge in Frankreich sei prekär, eine Anerkennung als Minderjährige sei schwer möglich.

Mit einem Zeltcamp im Stadtzentrum von Paris wollen Hilfsorganisationen auf die schwierige Lage minderjähriger Migranten aufmerksam machen. "Sie kommen mit einem Traum nach Frankreich, nämlich zur Schule zu gehen", sagt Corinne Torr von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF). Das werde ihnen aber verwehrt, denn Frankreich mache ihnen die Anerkennung als Minderjährige so schwer wie möglich.

Vor einigen Tagen hat die Hilfsorganisation in Zusammenarbeit mit anderen Organisation deshalb mitten in der französischen Hauptstadt eine kleine Zeltstadt errichtet. Dort leben nun mehr als 70 junge Männer in kleinen Zelten unweit des Place de la République. Sie stammen größtenteils aus Westafrika - viele sprechen französisch und sind allein nach Frankreich gekommen.

In Frankreich kann die Prozedur, als minderjährig anerkannt zu werden, Monate dauern. In der Zwischenzeit werden die Geflüchteten anders als in Deutschland nicht als Minderjährige betrachtet und entsprechend nicht untergebracht und versorgt. Die Folge: Sie leben häufig auf der Straße.

(APA/dpa)