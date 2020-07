Alaba lässt Zukunft bei Bayern weiter offen

David Alaba hat noch keine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister Bayern München getroffen.

David Alaba hat noch keine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München getroffen. Über diese Frage mache er sich "im Moment keine Gedanken", sagte der österreichische Teamspieler dem "Kicker" (Donnerstag). "In den letzten Wochen lag der Fokus auf den sportlichen Aufgaben, daran ändert sich auch in den nächsten nichts", meinte Alaba.

Der 28-jährige Wiener, der seit zwölf Jahren für die Bayern spielt, hat bei den Münchnern noch einen Vertrag bis 2021. Wann er seine Entscheidung trifft, ließ der Abwehrchef offen. "Das weiß ich nicht. Aber ich werde sie irgendwann treffen müssen", sagte Alaba, der neben Franck Ribery und Thomas Müller mit neun Meistertiteln Rekordhalter in Deutschland ist.

Schenkt man „Sport Bild“ weiter Glauben, geht es vorrangig auch um geld. Weil Neuzugänge wie Hernandez oder Sané zwischen 15 bis 20 Millionen Euro im jahr verdienen sollen, so das Magazin, will auch Alaba eine „Gehaltserhöhung“. Als Abwehrchef mit soliden Spielen hat er sich etabliert, in München sind er und seine Familie zu Hause - der viel spekulierte Wechsel (Spanien: Barcelon, Real Madrid; Italien: Juventus) ist nicht zwingend die beste Option für den Wiener.