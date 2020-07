Hans Peter Doskozil geht auf Deutschland-Tournee

In Berlin, Düsseldorf und Stuttgart interessiert man sich für die Politik der burgenländischen SPÖ. Und: Paul Pöchhacker heuert in Eisenstadt an.

Rund 700 Kilometer sind es mit dem Auto von Eisenstadt nach Berlin. Die Fahrtzeit von etwa acht Stunden will der burgenländische Landeshauptmann nächsten Mittwoch selbst hinter dem Steuer seines Dienstwagens verbringen. Der Chauffeur bekommt ein paar Tage frei, dafür nimmt Hans Peter Doskozil seinen Büroleiter Herbert Oschep, Pressesprecher Christian Stiller und Landesgeschäftsführer Roland Fürst mit.